تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 16 ولاية
توقعت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من المستوى الأول تساقط أمطار رعدية بداية عبر 16 ولاية.
الولايات المعنية هي: المدية، الجلفة، باتنة، خنشلة، البويرة، برج بو عريريج، المسيلة، البيض، الأغواط، تيارت، سوق أهراس، ميلة، قسنطينة، تبسة، سطيف وأم البواقي.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر🟡، خاص بأمطار رعدية ⛈⛈تميز بداية من ظهيرة اليوم الولايات الآتية:
📍 المدية، الجلفة، باتنة، خنشلة، البويرة، برج بو عريريج،المسيلة، البيض، الأغواط، تيارت، سوق أهراس،ميلة، قسنطينة،تبسة، سطيف وأم البواقي
لأكثر تفاصيل:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/pPal1EHj7r
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 17, 2021
كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 20 ملم عبر 12 ولاية.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر🟡، خاص بأمطار رعدية ⛈تميز بداية من ظهيرة اليوم الولايات الآتية:
📍 المدية،الجلفة،باتنة،خنشلة،البويرة،برج بو عريريج،المسيلة،
ميلة،قسنطينة،تبسة،سطيف وأم البواقي
لأكثر تفاصيل:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/6IiKyPdGZ0
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 17, 2021
وأشارت مصالح الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار ستبدأ من منتصف نهار الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.
الولايات المعنية هي: برج بوعريريج، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، المدية، خنشلة والبويرة.
تنبيه خاص حول حالة الطقس: موجة حر عالية عبر 6 ولايات
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات.
وفي تنبيه لها من المستوى الأول نبهت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية من موجة حر عبر كل من ولايات: غليزان، الشلف، عين الدفلى، تفوق درجة 44 درجة تحت الظل.
مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،تضع تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص بموجة حر تميز الولايات الآتية:
غليزان،الشلف و عين الدفلى،حيث تفوق درجة الحرارة44درجة تحت الظل
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على الساعة21سا
لأكثر تفاصيل:https://t.co/sctdVDnCYJ pic.twitter.com/eTVznNZC4M
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 16, 2021
كما نبهت نشرية أخرى جاءت باللون البرتقالي من موجة حر تميز جنوب الولايات الساحلية الشرقية ويتعلق الأمر بكل من:
سكيكدة، عنابة والطارف، حيث تفوق درجة الحرارة 40 درجة تحت الظل.
مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،تضع تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص بموجة حر تميز جنوب الولايات الساحلية الشرقية التالية:
سكيكدة،عنابة و الطارف،حيث تفوق درجة الحرارة40درجة تحت الظل
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على الساعة 21 ساhttps://t.co/sctdVDnCYJ pic.twitter.com/Q9VE9cHVoU
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 16, 2021
وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة الإثني على الساعة 21 سا.
توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين: موجة حر تفوق الـ 43 درجة عبر معظم الولايات
أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين، أجواء صافية مع استمرار درجات الحرارة العالية التي تفوق الـ 43 عبر معظم المناطق.
وحسب التوقعات الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، بعد تلاشي السحب السفلى المحلية التي تميز السواحل خلال الصبيحة خاصة الغربية منها.
أما خلال الظهيرة، فيرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العلياوالأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، خاصةعلى الهضاب العليا الشرقيةوالأوراس.
المناطق الشمالية:
أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا،بعد تلاشي السحب السفلى المحلية التي تميز السواحل خلال الصبيحة خاصة الغربية منها
خلال الظهيرة،نرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية،الهضاب العلياوالأوراس،تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار،خاصةعلى الهضاب العليا الشرقيةو الأوراس pic.twitter.com/3n7KcWJ90d
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
المناطق الجنوبية ستشهد هي الأخرى أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العمومى، وخلال الظهيرة يرتقب تشكل رعود منعزلة أواخر النهار على أقصى الجنوب وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار .
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 16 أوت على المناطق الجنوبية:
⏮ أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم
⏮ خلال الظهيرة، نرتقب تشكل رعود منعزلة أواخر النهار على أقصى الجنوب و على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/sZgcQyJatq
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
وعن درجات الحرارة فستتراوح ما بين 31 إلى 43 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 16 أوت 2021:
📍 تتراوح ما بين 31 إلى 43 درجة على المناطق الساحلية
📍 وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الداخلية
📍 وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/bRc3hna1Vc
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
تنبيه حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 47 درجة عبر 15 ولاية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر عالية تصل 47 عبر 15 ولاية.
وفي تنبيه لها من المستوى الأول حذرت المصالح الجوية من موجة حر شديدة تفوق 40 درجة عبر كل من ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.
استمرار موجة الحر التي تجتاح هذه الأيام جل ولايات الوطن
🟠 الولايات المعنية:
بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف ،حيث تفوق درجة
الحرارة ال 40 درجة تحت الظل
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على21سا على الأقل
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/xb70fKDawj
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
كما حذرت نشرية أخرى من استمرار موجة الحر على الولايات الآتية: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، تلمسان، المسيلة وغرب باتنة.
استمرار موجة الحر على الولايات الآتية:
سيدي بلعباس،معسكر،غليزان،الشلف،عين الدفلى،تيزي وزو،البويرة،تلمسان،المسيلةوغرب باتنة،حيث تفوق درجة الحرارة 44درجة تحت الظل،مع درجات حرارة استثنائية تصل ذروتها46-47درجة
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على21سا على الأقل pic.twitter.com/0KQi2XLkH0
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
وستفوق درجة الحرارة 44 درجة تحت الظل، مع درجات حرارة استثنائية تصل ذروتها إلى 46-47درجة.
وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة الـ 9 ليلا.