-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 13 ولاية
الجزائر

تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 13 ولاية

الشروق أونلاين
  • 558
  • 0
تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 13 ولاية

نبهت نشرية لديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس، ليوم الخميس، من تساقط أمطار عدية غزيرة عبر عدد من الولايات إضافة إلى رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تموشنت، سيدي بلعباس وتلمسان.

وستكون هذه النشرية سارية من الساعة 9 ليلا وإلى غاية صبيحة يوم الجمعة.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر ولايات: البيض، النعامة، بشار، بني عباس وتندوف.

مقالات ذات صلة
وزير الشؤون الدينية يدشن مسجد فلسطين

وزير الشؤون الدينية يدشن مسجد فلسطين

إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار سهام درارجة

إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار سهام درارجة

جامعة التكوين المتواصل تسلط الضوء على “اليقظة الرقمية”

جامعة التكوين المتواصل تسلط الضوء على “اليقظة الرقمية”

اجتماع تشاوري بين وزارتي الطاقة والمالية لدعم الاستثمار

اجتماع تشاوري بين وزارتي الطاقة والمالية لدعم الاستثمار

دروس دعم للتلاميذ خلال العطلة.. وهذه مواقيت رمضان

دروس دعم للتلاميذ خلال العطلة.. وهذه مواقيت رمضان

عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره البريطاني

عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره البريطاني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد