تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 13 ولاية

نبهت نشرية لديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس، ليوم الخميس، من تساقط أمطار عدية غزيرة عبر عدد من الولايات إضافة إلى رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تموشنت، سيدي بلعباس وتلمسان.

وستكون هذه النشرية سارية من الساعة 9 ليلا وإلى غاية صبيحة يوم الجمعة.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر ولايات: البيض، النعامة، بشار، بني عباس وتندوف.