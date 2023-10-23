تنبيه حول الطقس: أمطار عبر عدة ولايات ورياح عبر أخرى

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات إضافة إلى هبوب رياح وزوابع رملية عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض، بشار، بني عباس وتندوف.

في حين نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني من هبوب رياح وزوابع رملية عبر كل من ولايات: المدية، تيسمسيلت، الجلفة، تيارت سعيدة البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، الأغواط، بشار، بني عباس، تميمون، أدرار وتندوف.