تنبيه حول الطقس: أمطار عبر 11 ولاية وثلوج على مرتفعات 6 ولايات

نبّهت مصالح الأرصاد الجوية، الثلاثاء من تساقط أمطار غزيرة، عبر 11 ولاية شمال الجزائر، وذلك بداية من الزوال وإلى غاية صبيحة الأربعاء، فيما تشهد 6 ولايات تساقط الثلوج.

وحسب التنبيه فالولايات المعنية بالأمطار هي: الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

أما الولايات المعنية بنشرية الثلوج فهي: تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج وسطيف.

نشرية خاصة: أمواج بحرية عالية في سواحل 8 ولايات

ونبّهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة مساء يوم الإثنين، من تشكّل أمواج بحرية عالية على السواحل الوسطى والشرقية للبلاد، بداية من الثلاثاء.

الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية ، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف. حيث يرتقب أن يتراوح علوّ الأمواج بين 4 و5 أمتار، وقد يصل إلى غاية 8 أمتار.

وتمتدّ صلاحية النشرية من منتصف نهار 12:00 الثلاثاء 28 فيفري، إلى الساعة السادسة 6:00 من فجر الأربعاء 1 مارس.