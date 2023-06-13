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تنبيه حول الطقس: أمطار عبر 19 ولاية وموجة حر بـ5 أخرى

الشروق أونلاين
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تنبيه حول الطقس: أمطار عبر 19 ولاية وموجة حر بـ5 أخرى
ح.م

أفادت نشرية حول حالة الطقس الطقس، ليوم الثلاثاء، باستمرار تساقط الأمطار عبر عدد من الولايات الشرقية بالإضافة إلى موجة حر عبر مناطق جنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق أهراس، عين قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، ميلة، أم البواقي، قالمة، تمنراست، باتنة، عنابة، سطيف، جانت، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل،الطارف.

في حين ستعرف كل من ولايات: ورقلة، إليزي، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار موجة حر.

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