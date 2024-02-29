تنبيه حول الطقس: أمطار غزيرة جدا عبر 18 ولاية

نبهت نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الخميس، من استمرار تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج عبر عدد من الولايات إلى جانب هبوب رياح قوية.

وحسب نشرية لديوان الأرصاد الجوية ستعرف الولايات الشرقية استمرار تساقط الأمطار الرعدية التي قد تصل كمياتها إلى 140 ملم.

الولايات المعنية: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، بومرداس، البويرة، برج بوعريريج.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية عبر ولايات: ولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، خنشلة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، المسيلة، الجلفة، بسكرة وباتنة.

وستتراوح سرعة الرياح مابين 60 و80 كلم/ سا وقد تصل إلى 100 كلم/ سا، وستكون النشرية سارية إلى غاية 9 ليلا.