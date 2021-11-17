نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر 18 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر ستعرف كل من ولايات: عنابة، قسنطينة، سكيكدة والطارف تساقط أمطار رعدية.

وفي نشرية أخرى نبهت ذات المصالح من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجزائر ، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، تيزي وزو، الشلف، سطيف، جيجل، عين الدفلى، المدية بومرداس، البويرة والبليدة.

وستتراوح كميات التساقط بين 30 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية صبيحة الخميس.