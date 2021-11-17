تنبيه حول الطقس: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية
نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر 18 ولاية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر ستعرف كل من ولايات: عنابة، قسنطينة، سكيكدة والطارف تساقط أمطار رعدية.
وفي نشرية أخرى نبهت ذات المصالح من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجزائر ، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، تيزي وزو، الشلف، سطيف، جيجل، عين الدفلى، المدية بومرداس، البويرة والبليدة.
وستتراوح كميات التساقط بين 30 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية صبيحة الخميس.
استمرار تهاطل الأمطار الغزيرة التي تكون رعدية أحيانا، بكميات تتراوح ما بين30-50ملم و تفوق محليا60ملم
الولايات المعنية:
عين الدفلى،تيبازة،البليدة،الجزائر،بومرداس تيزي وزو،البويرة،بجاية،جيجل،برج بو عريريج،سطيف،ميلة وقسنطينة
صلاحية هذه النشرة إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة6 صباحا pic.twitter.com/8rM9ja8cFN
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 17, 2021