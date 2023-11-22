تنبيه حول الطقس: أمطار غزيرة عبر 24 ولاية

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، باستمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر العديد من الولايات.

وحسب تنبيه جاء باللون الأصفر والبرتقالي لديوان الأرصاد الجوية فستعرف الولايات الشرقية والوسطى وبعض المدن الغربية تساقط أمطار رعدية غزيرة.

الولايات المعنية هي: الجزائر، سوق أهراس، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، بومرداس، البويرة، البليدة، تيسمسيلت، غليزان، مستغانم ومعسكر.

وستتراوح كميات التساقط ما بين 20 و50 ملم، وستكون النشرية سارية إلى غاية الساعة 6 من مساء الأربعاء.