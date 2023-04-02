تنبيه حول الطقس: أمطار وبرد ورياح قوية عبر 18 ولاية

نبهت نشرية حول حالة الطقس، ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية وبرد وكذا هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الطارف، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر والبليدة.

أما الولايات التي ستشهد هبوب رياح قوية في: الطارف، عنابة، سكيكدة، تبسة، خنشلة، بسكرة، المسيلة، ولاد جلال، المغير، تقرت والوادي.