تنبيه حول الطقس: أمطار وبرد ورياح قوية عبر 18 ولاية
نبهت نشرية حول حالة الطقس، ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية وبرد وكذا هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات.
وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الطارف، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر والبليدة.
تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص بتساقط أمطار غزيرة تكون على شكل زخات رعدية أحيانا ومحملة محليا بحبات البرد، بكميات تتراوح ما بين 30 إلى 50 ملم، ومن المحتمل أن تفوق محليا ال 60ملم.
صلاحية هذه النشرة من ظهيرة اليوم الأحد، إلى غاية يوم غد الإثنين الساعة 12 ظهرا. pic.twitter.com/fQyls3fUBG
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) April 2, 2023
أما الولايات التي ستشهد هبوب رياح قوية في: الطارف، عنابة، سكيكدة، تبسة، خنشلة، بسكرة، المسيلة، ولاد جلال، المغير، تقرت والوادي.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية،تنبيه خاص بظواهر جوية من أمطار رعدية، زوابع رملية ورياح عاتية، تميز عدة ولايات من الوطن
كونوا يقظين.
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— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) April 2, 2023