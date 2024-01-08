تنبيه حول الطقس: أمطار وثلوج عبر أكثر من 10 ولايات

أفادت نشرية لديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الإثنين باستمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة وكذا الثلوج عبر عدد من الولايات الشرقية.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، بجاية، تيزي وزو والبويرة.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و30 ملم، في حين ستكون النشرية سارية إلى غاية الساعة 3 مساء عبر بعض الولايات و6 عبر أخرى.

من جهة أخرى نبهت المصالح ذاتها من تساقط ثلوج يتراوح سمكها ما بين 10 و15 سم عبر كل من ولايات: تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، أم البواقي قالمة وسوق أهراس.