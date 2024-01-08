-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الطقس: أمطار وثلوج عبر أكثر من 10 ولايات
الجزائر

تنبيه حول الطقس: أمطار وثلوج عبر أكثر من 10 ولايات

الشروق أونلاين
  • 2818
  • 0
تنبيه حول الطقس: أمطار وثلوج عبر أكثر من 10 ولايات

أفادت نشرية لديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الإثنين باستمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة وكذا الثلوج عبر عدد من الولايات الشرقية.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، بجاية، تيزي وزو والبويرة.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و30 ملم، في حين ستكون النشرية سارية إلى غاية الساعة 3 مساء عبر بعض الولايات و6 عبر أخرى.

من جهة أخرى نبهت المصالح ذاتها من تساقط ثلوج يتراوح سمكها ما بين 10 و15 سم عبر كل من ولايات: تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، أم البواقي قالمة وسوق أهراس.

مقالات ذات صلة
إيداع عاملين في عيادة خاصة الحبس المؤقت بسوق أهراس لهذا السبب

إيداع عاملين في عيادة خاصة الحبس المؤقت بسوق أهراس لهذا السبب

المرأة الجزائريّة أقلّ مشاركة في الفساد والتبليغ عنه

المرأة الجزائريّة أقلّ مشاركة في الفساد والتبليغ عنه

2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات لتعزيز الشفافية

2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات لتعزيز الشفافية

فائض في الحمضيات ونحو سنوات رخاء في إنتاج الفاكهة

فائض في الحمضيات ونحو سنوات رخاء في إنتاج الفاكهة

أخبار الجزائر ليوم السبت 06 جانفي 2024

أخبار الجزائر ليوم السبت 06 جانفي 2024

“الجزائر ثابتة في دعم فلسطين”

“الجزائر ثابتة في دعم فلسطين”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد