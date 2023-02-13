تنبيه حول الطقس: أمطار وزوابع رملية بولايات جنوبية
نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الإثنين من تساقط أمطار غزيرة وزوابع رملية عبر عدد من الولايات الجنوبية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بهبوب زوابع رملية هي: عين صالح، أدرار، برج باجي مختار.
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) February 13, 2023
في حين ستشهد ولاية تندوف تساقط أمطار غزيرة، حسب ما أفاده ديوان الأرصاد الجوية.
أمطار غزيرة تمس اليوم الإثنين ولاية تندوف
كونوا يقظين
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— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) February 13, 2023