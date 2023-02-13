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تنبيه حول الطقس: أمطار وزوابع رملية بولايات جنوبية

الشروق أونلاين
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تنبيه حول الطقس: أمطار وزوابع رملية بولايات جنوبية
ح.م

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الإثنين من تساقط أمطار غزيرة وزوابع رملية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بهبوب زوابع رملية هي: عين صالح، أدرار، برج باجي مختار.

في حين ستشهد ولاية تندوف تساقط أمطار غزيرة، حسب ما أفاده ديوان الأرصاد الجوية.

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