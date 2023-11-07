تنبيه حول الطقس: رياح قوية عبر 10 ولايات

حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني فستعرف بعض الولايات الجنوبية هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و70 كلم/سا وتصل أحيانا إلى 80 كلم/سا.

الولايات المعنية هي: ورقلة، غرداية، المنيعة، أدرار، تميمون، بني عباس، تندوف، البيض، النعامة وبشار.

وستكون هذه النشرية سارية حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية من صباح الثلاثاء إلى غاية الساعة 9 ليلا من نفس اليوم.