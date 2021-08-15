تنبيه حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 47 درجة عبر 15 ولاية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر عالية تصل 47 عبر 15 ولاية.
وفي تنبيه لها من المستوى الأول حذرت المصالح الجوية من موجة حر شديدة تفوق 40 درجة عبر كل من ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.
استمرار موجة الحر التي تجتاح هذه الأيام جل ولايات الوطن
🟠 الولايات المعنية:
بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف ،حيث تفوق درجة
الحرارة ال 40 درجة تحت الظل
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على21سا على الأقل
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/xb70fKDawj
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
كما حذرت نشرية أخرى من استمرار موجة الحر على الولايات الآتية: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، تلمسان، المسيلة وغرب باتنة.
استمرار موجة الحر على الولايات الآتية:
سيدي بلعباس،معسكر،غليزان،الشلف،عين الدفلى،تيزي وزو،البويرة،تلمسان،المسيلةوغرب باتنة،حيث تفوق درجة الحرارة 44درجة تحت الظل،مع درجات حرارة استثنائية تصل ذروتها46-47درجة
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على21سا على الأقل pic.twitter.com/0KQi2XLkH0
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
وستفوق درجة الحرارة 44 درجة تحت الظل، مع درجات حرارة استثنائية تصل ذروتها إلى 46-47درجة.
وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة الـ 9 ليلا.