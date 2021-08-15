-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 47 درجة عبر 15 ولاية

الشروق أونلاين
  • 6583
  • 0
تنبيه حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 47 درجة عبر 15 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر عالية تصل 47 عبر 15 ولاية.

وفي تنبيه لها من المستوى الأول حذرت المصالح الجوية من موجة حر شديدة تفوق 40 درجة عبر كل من ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

 كما حذرت نشرية أخرى من استمرار موجة الحر على الولايات الآتية: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، تلمسان، المسيلة وغرب باتنة.

وستفوق درجة الحرارة 44 درجة تحت الظل، مع درجات حرارة استثنائية تصل ذروتها إلى 46-47درجة.

وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة الـ 9 ليلا.

مقالات ذات صلة
التطبيع المغربي الصهيوني مبني على إنشاء خط عسكري مغربي-إسرائيلي ضد الجزائر

التطبيع المغربي الصهيوني مبني على إنشاء خط عسكري مغربي-إسرائيلي ضد الجزائر

“فوبيا” الحرائق والوفيات تجتاح الجزائريين

“فوبيا” الحرائق والوفيات تجتاح الجزائريين

بن بوزيد: تجنيد طواقم طبية متخصصة في معالجة الحروق للتكفل بالضحايا

بن بوزيد: تجنيد طواقم طبية متخصصة في معالجة الحروق للتكفل بالضحايا

“على العدالة معاقبة كل الذين ساهموا في اغتيال جمال بن إسماعيل”

“على العدالة معاقبة كل الذين ساهموا في اغتيال جمال بن إسماعيل”

90 منصبًا لمتصرفين رئيسيين بمصالح الصحة

90 منصبًا لمتصرفين رئيسيين بمصالح الصحة

عقد أول لقاء رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا قريبا

عقد أول لقاء رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا قريبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد