تنبيه حول الطقس: موجة حر عبر 7 ولايات
نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من موجة حر عبر عدد من الولايات الغربية والجنوبية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: عين الدفلى، شلف، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان وأدرار.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بارتفاع محسوس في درجات الحرارة يمس اليوم الولايات الآتية:
أدرار، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى.
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— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) June 27, 2023