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تنبيه حول الطقس: موجة حر عبر 7 ولايات
الجزائر

تنبيه حول الطقس: موجة حر عبر 7 ولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه حول الطقس: موجة حر عبر 7 ولايات
ح.م

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من موجة حر عبر عدد من الولايات الغربية والجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: عين الدفلى، شلف، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان وأدرار.

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