تنبيه حول الطقس: موجة حر عبر 7 ولايات

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من موجة حر عبر عدد من الولايات الغربية والجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: عين الدفلى، شلف، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان وأدرار.