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تنبيه حول حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 8 ولايات
الجزائر

تنبيه حول حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 8 ولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه حول حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 8 ولايات
ح.م

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار غزيرة عبر 8 ولايات وسطى وداخلية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: المسيلة، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى، المدية والبويرة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية منالساعة 3 مساء وإلى غاية 9 ليلا.

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