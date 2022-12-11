تنبيه حول حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 8 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار غزيرة عبر 8 ولايات وسطى وداخلية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: المسيلة، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى، المدية والبويرة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية منالساعة 3 مساء وإلى غاية 9 ليلا.