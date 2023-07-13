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تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 15 ولاية
الجزائر

تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 15 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 15 ولاية

نبه ديوان الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية أن موجة الحر من المستوى الثاني ستخص ولايات: المسيلة، الشلف، عين الدفلى وغليزان.

ستصل درجات الحرارة في هذه الولايات 45 درجة مئوية وستستمر صلاحيتها إلى غاية الجمعة.

كما ستشهد ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، قالمة، البويرة، المدية، الجلفة، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار وتندوف موجة حر قياسية طيلة يوم الخميس.

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