تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 15 ولاية

نبه ديوان الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية أن موجة الحر من المستوى الثاني ستخص ولايات: المسيلة، الشلف، عين الدفلى وغليزان.

ستصل درجات الحرارة في هذه الولايات 45 درجة مئوية وستستمر صلاحيتها إلى غاية الجمعة.

تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص باستمرار موجة الحر، حيث أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين44إلى45 درجة تحت الظل،في حين درجات الحرارة الدنيا تكون مابين26 إلى32 درجة.

صلاحية هذه النشرة طيلة يومي الخميس والجمعة. الولايات المعنية:

غليزان، الشلف، عين الدفلى والمسيلة. pic.twitter.com/CfboJcHVns — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) July 13, 2023

كما ستشهد ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، قالمة، البويرة، المدية، الجلفة، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار وتندوف موجة حر قياسية طيلة يوم الخميس.