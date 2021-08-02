تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر عبر بعض الولايات وأمطار رعدية عبر أخرى

نبهت مصالح الأرصاد الجوية فس نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من موجة حر عالية وكذا أمطار رعدية عبر 12 ولاية.

وفي نشرية لها حذرت المصالح الجوية من موجة حر عبر كل من ولايات: بسكرة، الوادي، تقرت، ورقلة، المغير، عين صالح، أدرار، بني عباس وتندوف.

كما نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: عين قزام، تمنراست وبرج باجي مختار.

حالة الطقس ليوم الإثنين: أجواء من مغشاة إلى رعدية عبر معظم المناطق

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين، أجواء من مغشاة إلى شبه رعدية عبر العديد من المناطق.

وحسب التوقعات الجوية حول حالة الطقس ستعرف المناطق الوسطى والغربية أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا.

المناطق الشرقية هي الأخرى ستشهد أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية وبداية من الظهيرة، يرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الجنوبية فستميزها أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي،مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية.

وعن درجات الحرارة القصوى فستتراوح ما بين 29 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 32 إلى 41 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 35 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 3 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 3 ولايات جنوبية.

وفي تنبيه من المستوى الأول حذرت المصالح المعنية من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: برج باجي مختار، تمنراست وعين قزام.