تنبيه حول رياح قوية عبر السواحل الشرقية والوسطى الأحد
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الأحد من هبوب رياح قوية وأمواج عالية عبر السواحل الشرقية والوسطى.
وحسب نشرية من المستوى الأول باللون الأصفر فإن السواحل المعنية هي: عنابة، القالة، ، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر وبوهارون.
عودة الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق الجمعة
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الجمعة استقرارا جويا عبر معظم المناطق.
وحسب الديوان الوطني ستعرف المناطق الشمالية أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة التي تميز السواحل خلال الصبيحة.
أما المناطق الجنوبية فستميزها أجواء صافية على العموم.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 22 أفريل 2022:
المناطق الشمالية:
أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة التي تميز السواحل خلال الصبيحة
المناطق الجنوبية:
أجواء صافية على العموم
لأكثر تفاصيل :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/DIjXa7phI6
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 21, 2022
وعن درجات الحرارة فستتراوح ما بين تتراوح ما بين 19 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 26 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الجمعة 22 أفريل 2022:
تتراوح ما بين 19 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 18 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 26 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/uRgG6Vg9up
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 21, 2022
نشرية حول أمطار غزيرة ورياح قوية عبر العديد من الولايات
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الخميس من استمرار تساقط الأمطار الغزيرة عبر العديد من الولايات بالإضافة إلى هبوب رياح وزوابع.
وحسب ديوان الأرصاد الجوية فالولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: المدية، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، تيبازة، الجزائر، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، باتنة، أم البواقي، برج بو عريريج، سطيف وميلة.
وتمتد صلاحية هذه النشرات إلى غاية زوال الخميس، كما من المتوقع أن تصل كميات التساقط إلى غاية 40 ملم.
جل مناطق الوطن تحت تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالين خاص بظواهر جوية متطرفة من رياح قوية، أمطار ، رعود و زوابع رملية…
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/fIS1vyL4t2
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 21, 2022
أمطار غزيرة بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم على الولايات التالية:
سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، باتنة وأم البواقي
صلاحية هذه النشرة من يوم غد الخميس على الساعة 03 صباحا إلى غاية الساعة 09 صباحا pic.twitter.com/6Uk3HtxHgN
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 20, 2022
أمطار غزيرة بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم
الولايات المعنية:
المدية، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، تيبازة والجزائر
صلاحية هذه النشرة من يوم غد الخميس على الساعة 03 صباحا إلى غاية الساعة 15 زوالا pic.twitter.com/Zn5urdT5b3
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 20, 2022
كما حذرت نشرية أخرى للمصالح ذاتها من هبوب رياح قوية عبر ولايات: الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.
وستكون صلاحية هذه النشرة من صبيحة الخميس إلى غاية يوم الجمعة على 06 صباحا.
تنبيه من المستوى الثاني، باللون البرتقالي،خاص برياح قوية تكون من غربية إلى شمالية غربية،بسرعة تتراوح مابين60إلى 70كم وتفوق أحيانا80كم/سا
الولايات المعنية:
الجزائر،بومرداس،تيزي وزو،بجاية،جيجل،سكيكدة،عنابة والطارف
صلاحية هذه النشرة من صبيحة اليوم إلى غاية يوم غد على 06 صباحا pic.twitter.com/W1XECVkBsi
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 21, 2022
تنبيه حول أمطار غزيرة ورياح قوية الأربعاء
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الأربعاء من عودة تساقط الأمطار وكذا الرياح المرفوقة بالزوابع الرملية.
وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف الولايات التالية تساقط أمطار غزيرة: الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، برج بوعريريج، سطيف، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدةو عنابة.
كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدة ولايات هي: سيدي بلعباس، ورقلة، تيبازة، الزاد، تيسمسيلت، تيميمون، الأغواط، غليزان، غرداية، تقرت، بني عباس، المسيلة، تيارت، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، المنيعة، البيض، المغير، عين الدفلى، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة، معسكر، ولاد جلال، وهران وبشار.
وستتراوح سرعة الرياح ما بين 60 و70 كم/سا وتفوق أحيانا 80كم/سا، أما صلاحية هذه النشرة ستكون من صبيحة الأربعاء إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 12 ظهرا.
تنبيه من المستوى الثاني،خاص برياح قوية من غربية إلى شمالية غربية،بسرعة مابين60إلى70كم وتفوق أحيانا80كم/سا
الولايات المعنية
تلمسان،عين تيموشنت،وهران،مستغانم،سعيدة،سيدي بلعباس، الشلف،تيبازة،معسكر،تيسمسيلت،تيارت وعين الدفلى
صلاحية هذه النشرة من صبيحة اليوم إلى غاية يوم غد على12 ظهرا pic.twitter.com/H21N3xo615
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 20, 2022
رياح قوية ذات وجهة من شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 60 إلى 70 كم وتفوق أحيانا 80 كم/سا
الولايات المعنية:
بشار، بني عباس، تيميمون وأدرار
صلاحية هذه النشرة من ليلة اليوم على الساعة 21 إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 12 ظهرا pic.twitter.com/iHhBPLPuQx
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 20, 2022
عودة الثلوج والأمطار يوم الأربعاء
توقعت مصالح الأرصاد الجوية حدوث تغير في أحوال الطقس بداية من يوم الأربعاء بسبب اضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج.
وحسب مصالح الديوان فسيكون هناك تغير في الوضعية الجوية بداية من يوم الأربعاء، بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج، مع تراجع محسوس في درجات الحرارة.
استمرار الأجواء المستقرة على جل مناطق الوطن مع ارتفاع في درجات الحرارة، في انتظار تسجيل تغيير في الوضعية الجوية بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله، بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج، مع تراجع محسوس في درجات الحرارة. pic.twitter.com/alHyrlpxxY
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 18, 2022
أجواء صافية ودرجات حرارة فصلية الإثنين
أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الإثنين استمرار الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة فصلية.
وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي، التي تميز المناطق الساحلية الشرقية خلال الصبيحة.
أما المناطق الجنوبية فستميزها أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 18 أفريل 2022:
المناطق الشمالية:
أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي، التي تميز المناطق الساحلية الشرقية
خلال الصبيحة
المناطق الجنوبية:
أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم pic.twitter.com/QiKjDx4igN
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 17, 2022
وعن درجات الحرارة فستتراوح مابين تتراوح ما بين 18 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 16 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 18 أفريل 2022:
تتراوح ما بين 18 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 16 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 24 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/ULXvjvUR2K
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 17, 2022
أجواء ربيعية عبر معظم المناطق الأحد
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الأحد أجواء مستقرة وصافية وهذا عبر جل المناطق.
وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فسيكون هناك إستقرار جوي مع أجواء ربيعية على جل مناطق الوطن بداية من ظهيرة الأحد.
عودة الإستقرار… أجواء ربيعية على جل مناطق الوطن ظهيرة اليوم الأحد 17 أفريل 2022 pic.twitter.com/05mmjTVWFd
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 17, 2022
أمطار غزيرة عبر 38 ولاية إلى غاية مساء الجمعة
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 38 ولاية تدوم إلى غاية مساء الجمعة .
وحسب نشرية من المستوى الثاني للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف كل من ولايات: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، المسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر ، وهران والبليدة.
أمطار غزيرة كذلك بكميات تتراوح ما بين20إلى40ملم،ومن المحتمل أن تفوق محليا50 ملم
الولايات المعنية:
الأغواط، الجلفة، شمال المسيلة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، البليدة والجزائر
صلاحية هذه النشرة من أمسية اليوم على الساعة 18 إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 12 ظهرا pic.twitter.com/vsmaG28Xth
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 14, 2022
كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الأول من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الوادي، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، تقرت، المسيلة، أم البواقي، قالمة، باتنة، سطيف، قسنطينة، المغير، جيجل، خنشلة، بسكرة وولاد جلال.
أمطار غزيرة عبر أكثر من 20 ولاية الإثنين
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء من تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا محملة ببرد عبر 24 ولاية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر ستعرف هذه الولايات: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، المسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة تساقط أمطار رعدية غزيرة.
وحسب المصالح الديوان فستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 مساء عبر بعض الولايات ومن 6 عبر البعض الآخر في حين ستستمر إلى غاية صبيحة الأربعاء.
وستتراح كميات التساقط مابين 20 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم محليا.
تنبيه من المستوى الأول خاص بتساقط أمطار رعدية بداية اليوم على الولايات الآتية:
سيدي بلعباس،تلمسان،غليزان،الشلف،مستغانم،معسكر، وهران،تيبازة، البليدة،الجزائر،بومرداس،تيزي
وزو،البويرة،المدية،عين الدفلى،تيسمسيلت،تيارت،الأغواط،المسيلة، عين تيموشنت، الجلفة،البيض، سعيدة والنعامة pic.twitter.com/h9aNZ5FdjZ
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 12, 2022
تنبيه خاص بأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا،محملة محليا بحبات البرد،بكميةمابين20إلى40ملم،ومن المحتمل أن تفوق محليا50ملم
صلاحية هذه النشرة من18مساءإلى غاية يوم غد على06صباحا
الولايات المعنية:
شمال الأغواط،شمال الجلفة،تيارت،سعيدة،معسكر،غليزان، تيسمسيلت،عين الدفلى،الشلف وتيبازة pic.twitter.com/sVdtEQO1CV
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 12, 2022
موجة حر عبر هذه الولايات الإثنين
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الإثنين من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر عدد من الولايات الغربية.
وفي تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر نبهت مصالح الديوان من ارتفاع محسوس في درجة الحرارة يميز الولايات التالية: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، تلمسان و عين الدفلى.
مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تضع تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بارتفاع محسوس في درجة الحرارة يميز اليوم الولايات التالية:
سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، تلمسان و عين الدفلى
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/WyCKec5WeU
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 11, 2022
توقعات أحوال الطقس ليوم الإثنين: موجة حر شديدة عبر أغلب الولايات
أظهرت توقعات مصالح الأرصاد الجوية حول أحوال الطقس ليوم الإثنين تسجيل ارتفاع شديد في درجات الحرارة عبر معظم الولايات.
وحسب ديوان الأرصاد فستتراوح درجات الحرارة القصوى ليوم الإثنين ما بين 21 إلى 35 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 34 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 26 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 10, 2022
هذا وستعرف حالة الطقس أجواء مستقرة وصافية عبر جميع المناطق.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 11 أفريل 2022:
تتراوح ما بين 21 إلى 35 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 22 إلى 34 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 26 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/4EUmkAhfFX
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 10, 2022
تنبيه حول رياح قوية وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي
ونبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الأحد من هبوب رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية عبر طول الولايات الساحلية.
وحسب مصالح الديوان فستشهد كافة المناطق الساحلية هبوب رياح قوية وأمواج عالية بداية من الساعة 6 صباحا وإلى غاية الساعة 3 من فجر الإثنين.
السواحل المعنية هي: مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران. إضافة إلى أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.
رياح قوية هذا الأحد على طول الشريط الساحلي للوطن، مما يؤدي إلى تشكل أمواج عالية pic.twitter.com/4CUpXne6Nq
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 10, 2022
أجواء صافية وارتفاع محسوس في درجات الحرارة الجمعة
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الجمعة أجواء مستقرة عبر معظم المناطق مع تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.
وحسب مصالح الديوان ستعرف أغلب المناطق أجواء صافية ومستقرة، أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستعرف ارتفاعا حيث ستتراوح مابين 20 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 25 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الجمعة 08 أفريل 2022:
تتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 18 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 25 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/AUEfeP0pRj
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 7, 2022
أجواء مستقرة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة الخميس
أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس استقرارا جويا عبر أغلب المناطق مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستعرف المناطق الوطسى والغربية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة خلال الصبيحة، خاصة على المناطق الغربية الساحلية منها والداخلية.
أما المناطق الشرقية فستميزها سحب عابرة، تكون كثيفة أحيانا خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية، لتصبح الأجواء صافية على العموم.
وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 16 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 14 إلى 21 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 20 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.
#Températures maximales prévues ce #Jeudi 07-04-2022
– Entre 16°C et 21°C sur les régions côtières.
– Entre 14°C et 21°C sur les régions intérieures.
– Entre 20°C et 43°C sur les régions sahariennes.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/sctdVDnCYJ pic.twitter.com/UI28WLAoa8
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 6, 2022
رياح قوية عبر السواحل الوسطى والشرقية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الأربعاء من هبوب رياح قوية عبر الولايات الساحلية الوسطى والشرقية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر ستشهد كل من ولايات: الجزائر، بومرداس تيبازة، بجاية، تيزي وزو، جيجل، عنابة، سكيكدة، الطارف هبوب رياح قوية.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35ahttps://t.co/58COnwaAJfhttps://t.co/uXbmtjgYxv…https://t.co/MLxL9kFmml#MétéoAlgérie #ONM #Pluie #BMS #Vent #Froid #grêle #neige #giboulées pic.twitter.com/XSX76WBe33
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 6, 2022
توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء: استقرار جوي عبر أغلب الولايات
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الأربعاء أجواء مستقرة إلى غائمة عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة معتدلة نسبيا.
وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد أغلب الولايات أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.
أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين تتراوح ما بين 15 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 14 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 22 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الأربعاء 06 أفريل 2022:
تتراوح ما بين 15 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 14 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 22 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/AulFicQizs
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 5, 2022
أمطار ورياح عبر عدد من الولايات الغربية الثلاثاء
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس، ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية وكذا رياح قوية عبر عدد من الولايات الغربية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، فتسعرف كل من ولايتي تلمسان وعين تيموشنت تساقط أمطار رعدية.
في حين ستشهد ولايات وهران، مستغانم والشلف هبوب رياح قوية.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بأمطار رعدية ورياح قوية تميز اليوم بعض الولايات الغربية للوطن
أمطار رعدية:
تلمسان وعين تيموشنت
رياح قوية:
وهران، مستغانم والشلف
لأكثر تفاصيل :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/hDQCLcj89b
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 5, 2022
من جهة أخرى خذر تنبيه من المستوى الأول من زوابع رملية عبر بعض الولايات الجنوبية وهي: ورقلة، الوادي، تيميمون، غرداية، تقرت، بني عباس والمنيعة.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/sctdVDnCYJhttps://t.co/58COnwaAJfhttps://t.co/uXbmtjgYxv…https://t.co/X4vdlYaOgm#MétéoAlgérie #ONM #Pluie #BMS #Vent #Froid #grêle #neige #giboulées pic.twitter.com/oIl8GvC21f
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 5, 2022
رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا عبر 20 ولاية الإثنين
نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية جديدة حول أحوال الطقس ليوم الاثنين من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر 20 ولاية.
وحذرت النشرية التي جاءت في المستوى الثاني وحملت اللون البرتقالي من هبوب رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا عبر ولايات:
بني عباس، أدرار، إن صالح، ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميمون، بشار، النعامة البيض والأغواط.
صلاحية النشرية: الاثنين من الساعة 10 صباحًا حتى منتصف الليل.
كما حذرت النشرية من رياح قوية عبر ولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، تيزي وزو، عين تيموشنت، تلمسان ووهران.
توقعات أحوال الطقس الإثنين: أجواء غائمة
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس ليوم الإثنين أجواء غائمة عبر العديد من المناطق، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
وأوضحت التوقعات أن المناطق الوسطى والغربية تستعرف أجواء غائمة وملبدة طوال اليوم، في حين ستشهد باقي الولايات الشرقية والجنوبية أجواء صافية.
أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 15 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 17 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 23 إلى 41 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 04 أفريل 2022:
تتراوح ما بين 15 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 17 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 23 إلى 41 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/HAaD2kr3lK
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 3, 2022
زوابع رملية عبر 4 ولايات جنوبية
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الأحد، من هبوب زوابع رملية، عبر 4 ولايات جنوبية.
وحسب تنبيه للمصالح الجوية ستعرف كل من ولايات: تيميمون، بشار، بني عباس وتندوف هبوب زوابع رملية.
مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تضع تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بهبوب رياح قوية اليوم على الولايات الجنوبية الآتية:
بشار، تيميمون، بني عباس وتندوف
لأكثر تفاصيل :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/GpqYGBwUfI
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 3, 2022
أحوال الطقس ليوم السبت: أجواء صافية وتراجع في درجات الحرارة
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس ليوم السبت، أجواء صافية مع تراجع في درجات الحرارة.
وأوضحت التوقعات أن المناطق الشمالية ستعرف أجواء صافية قليلة السحب مع درجات حرارة تتراوح ما بين 11 و13 درجة مئوية.
وستعرف المناطق الداخلية أجواء صافية مع حرارة تتراوح مابين 9 و16 درجة مئوية.
وأما بالنسبة للمناطق الجنوبية فستعرف درجات حرارة تتراوح مابين 25 إلى 39 درجة مئوية مع تسجيل أجواء صافية.
جديد أحوال الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح عبر هذه الولايات الجمعة 1 أفريل
توقعت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس، ليوم الجمعة، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة عبر 21 ولاية، بالإضافة إلى رياح قوية عبر 3 ولايات غربية.
وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن أمطار رعدية غزيرة ستشهدها كل من ولايات: برج بوعريريج، بجاية، ميلة، عنابة، سطيف، جيجل، الطارف، الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، الجلفة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.
كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: وهران، مستغانم وعين تيموشنت.
أحوال الطقس ليوم الخميس
نبهت مصالح الديوان في تنبيه لها حول الحالة الجوية ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 20 ولاية.
وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية: غليزان، الشلف، مستغانم، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت وشمال الجلفة.
وستشهد هذه الولايات أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد بكميات تتراوح مابين30 إلى50 ملم ومن المحتمل أن تفوق محليا 60ملم
وتستمر صلاحية هذه النشرة إلى غاية الجمعة 15 زوالا.
أمطار غزيرة بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم تميز الولايات الآتية:
تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وهران وعين تيموشنت
صلاحية هذه النشرة من أمسية اليوم إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 06 صباحا pic.twitter.com/85dqb5YUrw
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) March 31, 2022
وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية: غليزان، الشلف، مستغانم، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت وشمال الجلفة.
كما تتراوح كمية الأمطار ما بين 20 إلى 40 ملم تميز الولايات الآتية: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وهران وعين تيموشنت
صلاحية هذه النشرة من أمسية الخميس إلى غاية الجمعة على الساعة 06 صباحا
كما ستشهد ولايات تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس، البويرة وتيزي وزو أمطار غزيرة كذلك بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم تميز الولايات الآتية:
صلاحية هذه النشرة من يوم الجمعة من الساعة 06 صباحا إلى غاية الثالثة زوالا.