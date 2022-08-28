تنبيه خاصّ: أمطار رعدية في 14 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص يوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية على عدّة مناطق في شمال وجنوب الوطن.

ويتعلق التنبيه، وهو من المستوى الأصفر بولايات:

خنشلة،

باتنة،

ميلة،

قسنطينة،

قالمة،

النعامة،

تلمسان،

سيدي بلعباس،

أم البواقي،

تبسة،

سوق أهراس،

تمنراست،

عين قزام،

وبرج باجي مختار.

وينتظر أن تصل كميات الأمطار المتهاطلة إلى 25 ملم، طيلة فترة صلاحية التنبيه التي تمتدّ من منتصف نهار 12:00 اليوم الأحد، إلى غاية الساعة التاسعة 21:00 ليلا.

تنبيه خاصّ: أمطار رعدية في 10 ولايات

وفي 27 أوت 2022، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص يوم السبت، من تساقط أمطار رعدية في بعض المناطق من شمال الوطن، بداية من منتصف نهار اليوم (12:00).

وحسب التنبيه الذي تمتدّ صلاحيته إلى غاية الساعة السادسة 18:00 من مساء السبت، ينتظر تساقط أمطار تصل كميتها إلى 25 ملم.

أما الولايات المعنية بالتنبيه فهي كالتالي: