تنبيه خاص: أمطار غزيرة تتعدى الـ 40 ملم عبر 14 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص حول حالة الطقس ليوم الخميس من تساقط أمطار غزيرة تتعدى الـ 40 ملم عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار الغزيرة تخص ولايات: بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، سوق أهراس، أم البواقي، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف

كمية الأمطار: تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم وقد تصل أو تتجاوز 40 ملم محليا

صلاحية النشرية: من اليوم الخميس على الساعة 21:00 إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 06:00

وصباح الخميس، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار والرعود ستخص ولايات: عنابة، الطارف، سكيكدة، جيجل، ميلة، قسنطينة وبجاية.

كما تخص النشرية ولايات: المسيلة، المدية، تيسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، غرداية، النعامة، بشار، باتنة، برج بوعريريج، البويرة، سطيف، البليدة، خنشلة، بسكرة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، أولاد جلال، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى منتصف الليل.