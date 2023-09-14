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تنبيه خاص: أمطار غزيرة تصل إلى 40 ملم عبر 13 ولاية
الجزائر

تنبيه خاص: أمطار غزيرة تصل إلى 40 ملم عبر 13 ولاية

الشروق أونلاين
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تنبيه خاص: أمطار غزيرة تصل إلى 40 ملم عبر 13 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات إلى غاية الجمعة.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، النعامة والبيض.

كمية الأمطار المتساقطة ستتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم

صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية الرابعة صباحا من يوم الجمعة.

تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 29 ولاية

وصباحا نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية اليت حملت إنذارا من الدرحة الأولى أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريرج، الأغواط، المسيلة، بني عباس، بجاية، ميلة، أم البواقي، قالمة، الشلف، تيزي وزو، باتنة، عنابة، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، بومرداس، البويرة، البليدة سطيف، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، البويرة، معسكر وبشار.

صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

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