تنبيه خاص: أمطار غزيرة جدا عبر 13 ولاية حتى صباح السبت

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية غزيرة جدا عبر 13 ولاية.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار الغزيرة ستخص ولايات: الأغواط، الجلفة وأولاد جلال.

تقدر كمية التساقط ما بين 20 و30 ملم، وفي بعض الأحيان تصل أو تتجاوز 40 ملم.

صلاحية النشرية تبدأ من 16زوالا من اليوم الجمعة إلى يوم السبت الساعة 3:00 صباحاً.

كما حملت النشرية تنبيها ثاني من المستوى الثاني يخص تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة وبسكرة

تقدر كمية التساقط ما بين 30 و40 ملم، وفي بعض الأحيان يصل أو يتجاوز 50 ملم.

صلاحية النشرية مستمرة حتى يوم غد السبت الساعة 6:00 صباحًا.

تنبيه خاص: أمطار غزيرة جدا ورعود عبر 33 ولاية

صباح اليوم الجمعة، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار الغزيرة ستخص ولايات: المسيلة، برج بوعريرج، سطيف، باتنة وبسكرة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 30 إلى 50 وقد تصل إلى 60 ملم.

كما نبهت النشرية في إنذار من المستوى الأول بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: سوق أهراس، الوادي، الأغواط، بجاية، غرداية، تقرت، تيارت، ميلة وأم البواقي.

كما ستخص النشرية ولايات: تبسة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، المدية، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، أولاد جلال والبليدة.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة من صباح الجمعة إلى غاية السادسة من صباح يوم غد السبت.