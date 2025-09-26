تنبيه خاص: أمطار غزيرة جدا ورعود عبر 33 ولاية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس ليوم الجمعة، من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار الغزيرة ستخص ولايات: المسيلة، برج بوعريرج، سطيف، باتنة وبسكرة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 30 إلى 50 وقد تصل إلى 60 ملم.

كما نبهت النشرية في إنذار من المستوى الأول بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: سوق أهراس، الوادي، الأغواط، بجاية، غرداية، تقرت، تيارت، ميلة وأم البواقي.

كما ستخص النشرية ولايات: تبسة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، المدية، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، أولاد جلال والبليدة.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة من صباح الجمعة إلى غاية السادسة من صباح يوم غد السبت.