تنبيه خاص: أمطار غزيرة عبر 33 ولاية إلى غاية السبت

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة، باستمرار الاضطراب الجوي المصحوب بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر العديد من الولايات الوسطى الشرقية والغربية.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية فستشهد عدة ولايات تساقط أمطار رعدية غزيرة تستمر إلى غاية يوم السبت.

الولايات المعنية هي: الجزائر، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، سطيف، عين تيموشنت، الجلفة، قسنطينة، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة، سيدي بلعباس، الأغواط، البيض، تلمسان، السعيدة والنعامة.