تنبيه خاص حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 20 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية عبر 20 ولاية.

وحسب نشرية للمصالح ذاتها ستشهد كل من ولايات: البويرة، سيدي بلعباس، سعيدة،تيارت، برج بو عريريج، سطيف، قسنطينة، باتنة، سوق اهراس، تبسة، تلمسان، المدية، الجلفة، المسيلة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، ميلة، أم البواقي وخنشلة تساقط أمطار رعدية معتبرة.

توقعات الطقس ليوم الأربعاء: اضطراب جوي مرفوق بتساقط أمطار رعدية عبر معظم المناطق

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء، أجواء مغشاة مع اضطراب جوي يؤدي إلى تساقط أمطار رعدية عبر معظم المناطق.

وحسب المصالح الجوية ستعرف المناطق الوسطى أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية أحيانا على الولايات الساحلية.

بينما ستكون أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الداخلية والهضاب العليا مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

المناطق الغربية هي الأخرى ستميزها أجواء من مغشاة إلى غائمة على المناطق الساحلية، مع احتمال تساقط بعض الأمطار، أما على المناطق الداخلية والهضاب العليا، فيرتقب أجواء مغشاة جزئيا، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.

أما المناطق الشرقية فستشهد هي الاخرى أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية أحيانا على المناطق الساحلية والداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس،مع ترتقب تشكل رعود تكون مرفوقة بأمطار محلية، لتلتحق هذه الأخيرة بالمناطق الساحلية للجهة الشرقية للمنطقة خلال الليل.

وبالنسبة للمناطق الجنوبية فقد أظهرت التوقعات أجواء مغشاة جزئيا مرفوقة برعود على الجنوب الغربي، وكذا أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة،تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار نحو أقصى الجنوب.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 27 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 31 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه خاص حول الطقس: أمطار رعدية عبر 14 ولاية وموجة حر عبر 3 أخرى

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الطقس ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات، وموجة حر عبر أخرى.

وحسب نشرية خاصة من المستوى الأول ستعرف كل من ولايات: الجلفة، المسيلة، البويرة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، برج بو عريريج، سطيف، قسنطينة، باتنة، سوق اهراس، تبسة، قالمة والأغواط نشاط رعدي مصحوب بتساقط الأمطار.

كما حذرت المصالح ذاتها في نشرية أخرة من موجة حر على المناطق الساحلية الشرقية الآتية: سكيكدة، عنابة والطارف.

توقعات الطقس ليوم الثلاثاء: أمطار رعدية مرتقبة عبر العديد من المناطق

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء، أجواء من مغشاة إلى شبه رعدية مع احتمال تساقط الأمطار عبر العديد من المناطق.

وحسب المصالح الجوية ستعرف المناطق الشمالية سحب سفلى كثيفة تميز الولايات الساحلية الغربية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا وشبه رعدية.

أما خلال الظهيرة، فيرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

في حين ستشهد المناطق الجنوبية هي الأخرى أجواء مغشاة جزئيا مرفوقة برعود خفيفة على الجنوب الغربي نحو شمال الصحراء.

وخلال الظهيرة، يرتقب تشكل سحب على أقصى الجنوب نحو الهقار تكون مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة، خاصة نحو أقصى الجنوب، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

أما عن درجات الحرارة المرتقب تسجيلها فستراوح ما بين 29 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 32 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية وما بين 37 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من احتمال تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.

وحسب تنبيه خاص للمصالح الجوية ستعرف كل من ولايات: الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، باتنة، سطيف، الجلفة، المدية، بسكرة، ولاد جلال تساقط أمطار رعدية.

نشرية خاصة حول الطقس: أمطار غزيرة مرتقبة عبر 9 ولايات الأحد

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من احتمال تساقط أمطار غزيرة وبرد عبر 9 ولايات.

وحذرت النشرية من هطول أمطار غزيرة محليا تكون مصحوبة ببرد عبر ولايات خنشلة، باتنة، مسيلة، البويرة، الجلفة، تيارت، المدية، الأغواط وبرج باجي مختار.

تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر عدد من الولايات وموجة حر عبر أخرى

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 9 ولايات وكذا موجة حر عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول ستعرف كل من ولايات: البويرة، المدية، الجلفة، عين الدفلى، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، سيدي بلعباس والنعامة نساقط أمطار رعدية.

كما حذرت نشرية أخرى من المستوى الأول من موجة حر تجتاح ولايتي: أدرار وبرج باجي مختار.