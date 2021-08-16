تنبيه خاص حول حالة الطقس: موجة حر عالية عبر 6 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات.

وفي تنبيه لها من المستوى الأول نبهت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية من موجة حر عبر كل من ولايات: غليزان، الشلف، عين الدفلى، تفوق درجة 44 درجة تحت الظل.

كما نبهت نشرية أخرى جاءت باللون البرتقالي من موجة حر تميز جنوب الولايات الساحلية الشرقية ويتعلق الأمر بكل من:

سكيكدة، عنابة والطارف، حيث تفوق درجة الحرارة 40 درجة تحت الظل.

وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة الإثني على الساعة 21 سا.

توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين: موجة حر تفوق الـ 43 درجة عبر معظم الولايات

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين، أجواء صافية مع استمرار درجات الحرارة العالية التي تفوق الـ 43 عبر معظم المناطق.

وحسب التوقعات الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، بعد تلاشي السحب السفلى المحلية التي تميز السواحل خلال الصبيحة خاصة الغربية منها.

أما خلال الظهيرة، فيرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العلياوالأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، خاصةعلى الهضاب العليا الشرقيةوالأوراس.

المناطق الجنوبية ستشهد هي الأخرى أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العمومى، وخلال الظهيرة يرتقب تشكل رعود منعزلة أواخر النهار على أقصى الجنوب وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار .

وعن درجات الحرارة فستتراوح ما بين 31 إلى 43 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 47 درجة عبر 15 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر عالية تصل 47 عبر 15 ولاية.

وفي تنبيه لها من المستوى الأول حذرت المصالح الجوية من موجة حر شديدة تفوق 40 درجة عبر كل من ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

كما حذرت نشرية أخرى من استمرار موجة الحر على الولايات الآتية: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، تلمسان، المسيلة وغرب باتنة.

وستفوق درجة الحرارة 44 درجة تحت الظل، مع درجات حرارة استثنائية تصل ذروتها إلى 46-47درجة.

وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة الـ 9 ليلا.