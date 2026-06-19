تنبيه خاص: موجة حر تصل إلى 45 درجة وأمطار غزيرة عبر 25 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من موجة حر شديدة ستضرب 11 ولاية وتستمر إلى غاية يوم غد السبت مع تسجيل تساقط أمطار رعدية.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستمس ولايات: غليزان، الشلف وعين الدفلى .

تتراوح درجات الحرارة بين 43 و 45 درجة مئوية.

كما نبهت النشرية من موجة حر ستمس ولايات: تيبازة الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

تتراوح درجات الحرارة بين 39 درجة مئوية و41 درجة مئوية.

تستمر صلاحية النشرية إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت.

كما نبهت نشرية الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: سوق أهراس ورقلة، تيسمسسلت، تيميمون، الأغواط، برج بو عريريج، تقرت، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت وتمنراست.

وشملت النشرية أيضا ولايات: أم البواقي، تبسة، إن صالح، تيزي وزو، باتنة، سطيف، الجلفة، البيض، خنشلة، المدية، أدرار، البويرة، أولاد جلال، البليدة وبشار.

تبدأ صلاحية النشرية على الساعة الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.