تنبيه خاص: موجة حر شديدة تصل إلى 46 درجة عبر 16 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة، من موجة حر شديدة تصل إلى 46 درجة مئوية عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية الخاصة التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو.

درجة الحرارة القصوى: بين 40 و44 درجة مئوية، تصل محليا إلى 45/46 درجة مئوية بالشلف وعين الدفلى.

درجة الحرارة الدنيا: بين 24 درجة مئوية و32 درجة مئوية.

كما حملت النشرية تنبيها حول اخر يخص موجة حر بالولايات التالية: بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.

درجة الحرارة القصوى: بين 40 درجة مئوية و43 درجة مئوية.

درجة الحرارة الدنيا:بين 28 درجة مئوية و34 درجة مئوية.

صلاحية :يومي الجمعة والسبت.

كما ستضرب موجة الحر ولايات: سيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر وغليزان.

درجة الحرارة القصوى: بين 42 درجة و 44 درجة مئوية، تصل محليا إلى 45/46 درجة مئوية يوم الجمعة بالولايات الداخلية.

درجة الحرارة الدنيا: بين 28 درجة مئوية و34 درجة مئوية.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: سطيف، ميلة، سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، تمنراست، إن قزام وجنات.

صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة مساء.