-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه خاص: موجة حر قياسية تصل إلى 50 درجة عبر 6 ولايات
الجزائر

تنبيه خاص: موجة حر قياسية تصل إلى 50 درجة عبر 6 ولايات

الشروق أونلاين
  • 5961
  • 0
تنبيه خاص: موجة حر قياسية تصل إلى 50 درجة عبر 6 ولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الأحد، من موجة حر قياسية تصل إلى 50 درجة مئوية عبر 6 ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت في المستوى الثاني البرتقالي أن موجة الحر ستضرب ولايات: تندوف، بني عباس، تميمون، أدرار، برج باجي مختار وعين صالح.

وأوضحت النشرية أن درجة الحرارة في هذه الولايات ستتراوح ما بين 49 إلى 50 درجة مئوية بالنسبة للدرجات القصوى.

كما أشارت ذات النشرية، إلى أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح مابين 36 و39 درجة مئوية.

صلاحية هذه النشرية بداية من يوم الإثنين إلى غاية الأربعاء القادم.

تنبيه: أمطار رعدية ورياح ودرجات حرارة قياسية عبر 15 ولاية

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية ورياح قوية وموجة حر عبر 15 ولاية.

وأفادت النشرية أن أمطار رعدية ستميز ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، غرداية، البيض، بشار، أدرار، برج باجي مختار والنعامة.

وحملت النشرية تنبيها حول موجة حر ستخص ولايات: إن صالح، تيميون، أدرار وبرج باجي مختار.

كما أشار التنبيه إلى هبوب رياح قوية عبر ولايات: الأغواط، البيض والنعامة.

مقالات ذات صلة
منتقلون إلى الثانوي بمعدل 3 في شهادة “البيام”

منتقلون إلى الثانوي بمعدل 3 في شهادة “البيام”

الخارجية: الجزائر تتابع تطورات قضية مقتل الشاب “نائل” في فرنسا باهتمام بالغ

الخارجية: الجزائر تتابع تطورات قضية مقتل الشاب “نائل” في فرنسا باهتمام بالغ

الفريق أول شنقريحة يشرف على تخرج دفعة الدراسات العليا الحربية

الفريق أول شنقريحة يشرف على تخرج دفعة الدراسات العليا الحربية

عروض صيفية غزيرة تستقطب الأطفال وسط تحذيرات المختصين

عروض صيفية غزيرة تستقطب الأطفال وسط تحذيرات المختصين

العنصرية والاضطهاد والتحريض .. وراء مقتل “نائل”

العنصرية والاضطهاد والتحريض .. وراء مقتل “نائل”

الشلف: وفاة شاب قفز من صخرة عالية والحماية المدنية تحذر

الشلف: وفاة شاب قفز من صخرة عالية والحماية المدنية تحذر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد