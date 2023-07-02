تنبيه خاص: موجة حر قياسية تصل إلى 50 درجة عبر 6 ولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الأحد، من موجة حر قياسية تصل إلى 50 درجة مئوية عبر 6 ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت في المستوى الثاني البرتقالي أن موجة الحر ستضرب ولايات: تندوف، بني عباس، تميمون، أدرار، برج باجي مختار وعين صالح.

وأوضحت النشرية أن درجة الحرارة في هذه الولايات ستتراوح ما بين 49 إلى 50 درجة مئوية بالنسبة للدرجات القصوى.

كما أشارت ذات النشرية، إلى أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح مابين 36 و39 درجة مئوية.

صلاحية هذه النشرية بداية من يوم الإثنين إلى غاية الأربعاء القادم.

تنبيه: أمطار رعدية ورياح ودرجات حرارة قياسية عبر 15 ولاية

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية ورياح قوية وموجة حر عبر 15 ولاية.

وأفادت النشرية أن أمطار رعدية ستميز ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، غرداية، البيض، بشار، أدرار، برج باجي مختار والنعامة.

وحملت النشرية تنبيها حول موجة حر ستخص ولايات: إن صالح، تيميون، أدرار وبرج باجي مختار.

كما أشار التنبيه إلى هبوب رياح قوية عبر ولايات: الأغواط، البيض والنعامة.