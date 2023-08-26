تنبيه: درجات حرارة قياسية عبر 19 ولاية وأمطار رعدية جنوبا

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت، من موجة حر شديدة وأمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة حر شديدة ستخص ولايات: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة وتيزي وزو.

درجات الحرارة ستتراوح ما بين 43 و44 درجة مئوية.

كما ستمس موجة الحر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، البليدة، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.

ستتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و41 درجة مئوية.

صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من صباح يوم الأحد.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول موجة حر الجمعة ستخص ولايات: الطارف، عنابة وسكيكدة.

ونبهت النشرية إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.