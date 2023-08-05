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الجزائر

تنبيه: درجات حرارة قياسية عبر 4 ولايات جنوبية

الشروق أونلاين
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تنبيه: درجات حرارة قياسية عبر 4 ولايات جنوبية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت، من تسجيل درجات حرارة قياسية عبر ولايات جنوبية.

وأفادت النشرية التي جاءت بتنبيه من المستوى الثاني أن موجة حر ستستمر عبر ولايات: إن صالح، تميمون، أدرار وبرج باجي مختار.

درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية وستستمر إلى غاية يوم الأحد.

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