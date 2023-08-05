تنبيه: درجات حرارة قياسية عبر 4 ولايات جنوبية
نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت، من تسجيل درجات حرارة قياسية عبر ولايات جنوبية.
وأفادت النشرية التي جاءت بتنبيه من المستوى الثاني أن موجة حر ستستمر عبر ولايات: إن صالح، تميمون، أدرار وبرج باجي مختار.
درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية وستستمر إلى غاية يوم الأحد.
تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص باستمرار موجة الحر،حيث أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين48-49 درجة تحت الظل،وتصل محليا إلى50درجة،في حين درجات الحرارة الدنيا تكون بين34-39درجة.
صلاحية هذه النشرة أيام الجمعة، السبت والأحد.
برج باجي مختار، أدرار، تيميمون وعين صالح. pic.twitter.com/ZAyUj5yUFg
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) August 3, 2023