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تنبيه: درجات حرارة قياسية وأمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات
الجزائر

تنبيه: درجات حرارة قياسية وأمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: درجات حرارة قياسية وأمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم السبت من موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستمس ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما حملت ذات النشرية تنبيها من المستوى الأول حول موجة حر عبر ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين الـ 42 والـ 43 درجة مئوية.

صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى الثالثة صباحا من يوم الأحد.

كما نبه ديوان الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: تبسة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، أم البواقي، تلمسان، النعامة، بشار، البيض، بني عباس وتندوف.

صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

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