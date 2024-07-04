تنبيه: درجات حرارة قياسية وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من استمرار موجة الحر وتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: إن صالح، تيميمون، أدرار وبرج باجي مختار.

درجات الحرارة ستتعدى الـ 49 درجة مئوية وتستمر طيلة يوم الخميس.

كما ستشهد ولايات: الشلف، غليزان، مستغانم، عين تيموشنت، بشار وبني عباس درجات حرارة قيساية.

ونبهت النشرية أيضا من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: إن قزام وبرج باجي مختار.

أما الزوابع الرملية فستخص ولايات: تمنراست وإن قزام.