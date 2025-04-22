تنبيه: رعود ورياح عاتية على 7 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من رعود وهبوب رياح عاتية متبوعة بزوابع على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: المسيلة، الجلفة وتيارت.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولايات: النعامة، البيض، سعيدة وسيدي بلعباس، ستعرف هبوب رياح عاتية متبوعة بزوابع رملية بداية من الساعة 12 ظُهرا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.