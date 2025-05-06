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الجزائر

تنبيه: رعود ورياح عاتية على 7 ولايات

محمد فاسي
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تنبيه: رعود ورياح عاتية على 7 ولايات
أرشيف
رعود

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من رعود ورياح عاتية متبوعة بزوابع على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة الـ 12 ليلا من نفس اليوم هي: سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وحسب ذات التنبيه، ستجتاح الرياح العاتية المتبوعة بالزوابع الرملية بداية من الساعة 12 ظُهرا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم على ولايتي: بني عباس وتيندوف.

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