الجزائر

تنبيه: رعود ورياح عاتية وزوابع على هذه الولايات

محمد فاسي
أحوال الطقس

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم السبت لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم هي: سيدي بلعباس، سوق أهراس، ورقلة، الوادي، بجاية، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، الطارف وسعيدة.

وحسب ذات التنبيه، ستكون الرياح العاتية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم السبت لغاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم على ولاية: تيميمون.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية ولايات: إيليزي، ورقلة، المنيعة وتيميمون من الساعة التاسعة صباحا من اليوم السبت لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.

