-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: رعود ورياح عاتية وزوابع على 4 ولايات

محمد فاسي
  • 762
  • 0
تنبيه: رعود ورياح عاتية وزوابع على 4 ولايات
أرشيف
رعود

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من رعود ورياح عاتية وزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: بني عباس وتيندوف.

وحسب ذات التنبيه، ستكون الرياح العاتية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم على ولاية: عين قزام.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية ولايتي: عين قزام وبرج باجي مختار من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم.

مقالات ذات صلة
الساعات الإضافية لتجسيد رفع الحجم الزمني للإنجليزية

الساعات الإضافية لتجسيد رفع الحجم الزمني للإنجليزية

تعليم عالي: استحداث مساري تكوين في القانون بالإنجليزية

تعليم عالي: استحداث مساري تكوين في القانون بالإنجليزية

وثبات ونقلات في عديد المجالات.. الرئيس تبون مكّن للمرأة الجزائرية

وثبات ونقلات في عديد المجالات.. الرئيس تبون مكّن للمرأة الجزائرية

رسميّا… الجزائر تطلق تحدي مستقبل الزراعة الذكية

رسميّا… الجزائر تطلق تحدي مستقبل الزراعة الذكية

هام للأولياء.. هذا تاريخ تسجيل تلاميذ التحضيري والسنة الأولى الاستثنائي

هام للأولياء.. هذا تاريخ تسجيل تلاميذ التحضيري والسنة الأولى الاستثنائي

تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 7 ولايات

تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 7 ولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد