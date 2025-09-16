تنبيه: رعود ورياح عاتية وزوابع على 4 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من رعود ورياح عاتية وزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: بني عباس وتيندوف.

وحسب ذات التنبيه، ستكون الرياح العاتية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم على ولاية: عين قزام.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية ولايتي: عين قزام وبرج باجي مختار من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم.