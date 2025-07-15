-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: رياح عاتية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل

محمد فاسي
  • 4058
  • 0
تنبيه: رياح عاتية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل
أرشيف
أمواج خطيرة

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من رياح عاتية وأمواج خطيرة على عديد السواحل من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن السواحل المعنية بالرياح العاتية هي: سكيكدة، جيجل، بجاية وأزفون.

وحسب تنبيه آخر من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة فإن السواحل المعنية بالأمواج الخطيرة هي: أزفون ودلس.

تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية على 16 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر وأمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء هي: الطارف، المسيلة، ورقلة، المنيعة، تيميمون، عين صالح، أدرار وتمنراست.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: تبسة، أم البواقي، ميلة، برج بوعريريج، الجلفة، عين قزام، برج باجي مختار، أدرار وتيندوف.

مقالات ذات صلة
وزير العدل يعرض مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وزير العدل يعرض مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

افتتاح الطبعة الـ 24 للمعرض الدولي للسياحة

افتتاح الطبعة الـ 24 للمعرض الدولي للسياحة

لجنة وزارية مشتركة لحماية الأطفال من الاعتداءات

لجنة وزارية مشتركة لحماية الأطفال من الاعتداءات

التجاوزات بالشواطئ تنفر العائلات

التجاوزات بالشواطئ تنفر العائلات

التكوين المهني المبني على الكفاءات بدلا من النظام السداسي

التكوين المهني المبني على الكفاءات بدلا من النظام السداسي

ناقلة تابعة لسوناطراك تنقذ رعية فرنسية قرب السواحل الإيطالية (فيديو)

ناقلة تابعة لسوناطراك تنقذ رعية فرنسية قرب السواحل الإيطالية (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد