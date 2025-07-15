تنبيه: رياح عاتية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من رياح عاتية وأمواج خطيرة على عديد السواحل من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن السواحل المعنية بالرياح العاتية هي: سكيكدة، جيجل، بجاية وأزفون.

وحسب تنبيه آخر من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة فإن السواحل المعنية بالأمواج الخطيرة هي: أزفون ودلس.

تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية على 16 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر وأمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء هي: الطارف، المسيلة، ورقلة، المنيعة، تيميمون، عين صالح، أدرار وتمنراست.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: تبسة، أم البواقي، ميلة، برج بوعريريج، الجلفة، عين قزام، برج باجي مختار، أدرار وتيندوف.