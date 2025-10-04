تنبيه: رياح عاتية وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من رياح عاتية وزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بهبوب الرياح العاتية بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم السبت لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم هما ولايتي أدرار وبرج باجي مختار.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية ولايات: عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار من الساعة 12 زوالا من اليوم السبت لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.