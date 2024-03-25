تنبيه: رياح قوية تتعدى الـ 100 كلم/سا عبر 17 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات تتعدى الـ 100 كلم/سا

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الرياح ستخص ولايات: تندوف، بني عباس، بشار، النعامة، البيض، الأغواط، أدرار، تيميمون، إن صالح، المنيعة، غرداية، ورقلة، تقرت، الواد، المغير، أولاد جلال وبسكرة.

سرعة الرياح تتراوح ما بين 60 إلى 80 كلم في الساعة وقد تتعدى 100 كلم/سا

صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية الحادية عشر ليلا.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول يخص هبوب رياح قوية عبر ولايات برج باجي مختار، تمنراست، تبسة، باتنة، خنشلة، مستغانم. عين تموشنت، الجلفة، المسيلة، إليزي، تلمسان ووهران.