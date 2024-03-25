-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه: رياح قوية تتعدى الـ 100 كلم/سا عبر 17 ولاية
الجزائر

تنبيه: رياح قوية تتعدى الـ 100 كلم/سا عبر 17 ولاية

الشروق أونلاين
  • 188
  • 0
تنبيه: رياح قوية تتعدى الـ 100 كلم/سا عبر 17 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات تتعدى الـ 100 كلم/سا

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الرياح ستخص ولايات: تندوف، بني عباس، بشار، النعامة، البيض، الأغواط، أدرار، تيميمون، إن صالح، المنيعة، غرداية، ورقلة، تقرت، الواد، المغير، أولاد جلال وبسكرة.

سرعة الرياح تتراوح ما بين 60 إلى 80 كلم في الساعة وقد تتعدى 100 كلم/سا

صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية الحادية عشر ليلا.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول يخص هبوب رياح قوية عبر ولايات برج باجي مختار، تمنراست، تبسة، باتنة، خنشلة، مستغانم. عين تموشنت، الجلفة، المسيلة، إليزي، تلمسان ووهران.

مقالات ذات صلة
الجزائر تتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي

الجزائر تتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي

الفريق أول شنڨريحة: الجزائر اكتسبت “حصانة أمنية” على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم

الفريق أول شنڨريحة: الجزائر اكتسبت “حصانة أمنية” على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم

عمليات احتيال باسم الشركة.. نفطال تحذر زبائنها

عمليات احتيال باسم الشركة.. نفطال تحذر زبائنها

18 شهرا حبسا غير نافذ لرجل الأعمال شريك الوزير ضيافات

18 شهرا حبسا غير نافذ لرجل الأعمال شريك الوزير ضيافات

أطباء يحذرون من مضاعفات عمليات الختان العشوائية

أطباء يحذرون من مضاعفات عمليات الختان العشوائية

بوغالي يتوجه إلى جنيف للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

بوغالي يتوجه إلى جنيف للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد