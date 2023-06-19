تنبيه: رياح قوية وأمطار وموجة حر تصل إلى 44 درجة عبر هذه الولايات
حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من موجة حر وأمطار رعدية ورياح قوية عبر عدة ولايات.
وأفادت النشرية أن موجة الحر ستضرب ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.
وأوضحت النشرية أن درجات الحرارة بهذه الولايات ستصل إلى 44 درجة مئوية.
كما ستخص موجة الحرارة ولايات: تيزي وزو، عين الدفلى، إن صالح وبرج باجي مختار.
حما حذرت النشرية من رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات: تندوف، الجلفة، البيض، النعامة، الأغواط، سعيدة تيارت، البليدة، بومرداس، الجزائر العاصمة وبجاية.
كما ستشهد ولايات: تمنراست، جنات وإن قزام أمطار رعدية.