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تنبيه: رياح قوية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل

محمد فاسي
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تنبيه: رياح قوية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل
أرشيف
أمواج خطيرة

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من رياح قوية وأمواج خطيرة على بعض السواحل من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن السواحل المعنية بالرياح العاتية هي: القالة وعنابة.

وحسب تنبيه آخر من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة فإن السواحل المعنية بالأمواج الخطيرة هي: عنابة وسكيكدة.

تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية على 9 ولايات

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من موجة حر وأمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر من الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس هي: ورقلة، بني عباس، أدرار، برج باجي مختار وتيندوف.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة 12 زوالا من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: تبسة، خنشلة، باتنة وبسكرة.

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