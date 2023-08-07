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الجزائر

تنبيه: رياح قوية وأمواج عالية عبر السواحل وأمطار رعدية جنوبا

الشروق أونلاين
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تنبيه: رياح قوية وأمواج عالية عبر السواحل وأمطار رعدية جنوبا

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من رياح قوية وأمواج عالية عبر السواحل وتساقط أمطار رعدية وموجة حر عبر جنوبا.

وأفادت النشرية التي جاءت بتنبيه من المستوى الأول أن تساقط الأمطار سيخص ولايات تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

كما نبهت النشرية من موجة حر عبر لايات: أدرار، إن صالح، تميمون، برج باجي مختار وتندوف.

كما نبهت مصالح الديوان في نشرية حملت تنبيها من المستوى الثاني والأول من هبوب رياح قوية مع تشكل أمواج عالية على جميع الولايات الساحلية.

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