تنبيه من الدرجة الثالثة.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تبنيها خاص من الدرجة الثالثة حول تساقط أمطار رعدية قوية عبر عدة ولايات جنوبية.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها باللون الأحمر من الدرجة الثالثة أن الولايات المعنية هي: الوادي، تقرت، ورقلة والمغير.

وستتراوح كمية التساقط ما بين 40 إلى 80 ملم وتبدأ صلاحيتها من منتصف نهار الجمعة إلى غاية الحادية عشر ليلا.

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 30 ولاية

وصباح الجمعة، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، غرداية والمنعية.

كمية التساقط ستتراوح ما ببن 20 إلى 50 ملم

وصلاحية النشرية من السادسة مساء من يوم الجمعة إلى غاية السادسة مساء من يوم السبت

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الثاني يخص تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الوادي، تقرت، ورقلة والمغير.

تتراوح كمية التساقط ما بين 40 و60 ملم وقد تصل إلى 80 ملم

وصلاحية النشرية من السادسة مساء من يوم الجمعة إلى غاية السادسة مساء من يوم السبت

جاء في النشرية أيضا تنبيه من المستوى الثاني يخص تساقط أمطار عبر: أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة وبسكرة يمتد إلى غاية التاسعة ليلا.

وفي تنبيه آخر قالت مصالح الديوان أن ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، سطيف، برج بوعريرج، المسيلة، قالمة، عنابة، الطارف، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، جيجل، سوق أهراس ستعرف تساقط أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم من منتصف نهار الخميس إلى غاية العاشرة ليلا.