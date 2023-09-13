تنبيه من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية

أشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حملت تنبيها من المستوى الثاني حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني باللون البرتقالي أن الأمطار ستخص ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، أم البواقي وسوق أهراس.

كمية الأمطار ستتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم.

صلاحية النشرية من الثانية زوالا إلى غاية الحادثة عشر ليلا.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، النعامة، البيض، بشار وبني عباس.

كمية الأمطار مابين 20 و40 ملم

صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى الثالثة من صباح يوم الخميس.

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 41 ولاية

وصباح الأربعاء، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول الحالة الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، الشلف، بجاية، جيجل، البويرة، الطارف، عنابة، تيبازة، البليدة، بومرداس، المدية، تيزي وزو.

كما شمل التنبيه ولايات: تيارت، غليزان، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، سعيدة، النعامة، وهران، خنشلة، عين الدفلى، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، سطيف. ميلة، أم البواقي، باتنة، تبسة، قالمة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، معسكر، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، سوق أهراس، بني عباس وبشار.

صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من صباح الخميس.