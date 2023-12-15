تنبيه من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية إلى غاية السبت  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية إلى غاية يوم السبت.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني بأن الأمطار ستخص ولايات: سوق أهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف، البويرة.

وأوضح الديوان أن كمية الأمطار ستتراوح بين 20 إلى 30 ملم وستستمر إلى غاية منتصف يوم السبت.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: باتنة، خنشلة، تبسة وتستمر صلاحيتها إلى غاية السادسة من مساء الجمعة.

وستشهد ولايات: إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار هبوب زوابع رملية.