تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و30 ملم وتصل أحيانا أو تتجاوز الـ 40 ملم من الساعة الواحدة ظُهرا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساءً من نفس اليوم هي: النعامة، البيض، الأغواط، تيارت، الجلفة، المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، وتبسة.

وحسب تنبيه آخر للديوان من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، ستتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40ملم وتصل أحيانا أو تتجاوز الـ 50 ملم من الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الأربعاء على ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

تنبيه جديد: أمطار رعدية عبر 32 ولاية

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات الشمالية والداخلية من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريرج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، النعامة، بومرداس، البويرة، البليدة وبشار.

تنبيه: أمطار رعدية عبر 24 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات الشمالية الشرقية والداخلية من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، النعامة، البويرة وبشار.