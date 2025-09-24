-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

محمد فاسي
تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات
أمطار

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم وتصل أحيانا أو تتجاوز محليا الـ 50 ملم من الساعة الثانية ظُهرا من يوم الثلاثاء إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من اليوم الأربعاء هي: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب تنبيه آخر للديوان من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستتساقط الأمطار الرعدية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأربعاء لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس على ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، الوادي، الأغواط، برج بوعريرج، غرداية، تقرت، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، عين صالح، الشلف، باتنة، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، أولاد جلال وبشار.

