تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم من الساعة 12 زوالا من يوم غد الجمعة إلى غاية الثالثة صباحا من يوم السبت هي: تيارت، الجلفة، أولاد جلال، المسيلة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، جنوب تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض والأغواط.

تنبيه: أمطار رعدية عبر 38 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الجمعة هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، الوادي، تيسمسيلت، تيميمون، الأغواط، برج بوعريريج، غرداية، تقرت، المسيلة، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، عين صالح، باتنة، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، أولاد جلال، البليدة وبشار.