تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر 14 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، لليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم من الساعة الثالثة صباحا من اليوم السبت إلى غاية الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم هي: سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، شمال ورقلة، تقرت، الوادي والمغير.